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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План дер. Речка Передольской волости Лужского у. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 39.
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Речка, Передольской волости, Лужского уезда, Е. Дмитриевой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Речка, Передольской волости, Лужского уезда, И. Васильевым. 1892–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Речка, Передольской волости, Лужского уезда, А. Дмитриевым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
По жалобе крестьян дер. Речки Передольской волости Лужского уезда Е. и Ф. Онуфриевых на продажу усадебной земли их братом. 1901–1904 гг. // Центральный государственный ис Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Речки Передольской волости Лужского уезда Дарьи Семеновой о наделении ее землей. 1908–1909 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О возобновлении межевых знаков дачи дер. Речки Передольской волости Лужского у. 3 места надела крестьянам и части дачи пустоши Голенковой. 1908–1913 гг. // Центральный го Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1931Речка, д. вл.при р. Луге.3131187077Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Речка36Скобельцын40—9
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Речка д.334 стан3123 участок16станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57888Речкадеревня58°32'00"30°13'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425301д Речкадеревня