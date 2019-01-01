деревня Надейковичи, деревня Надейковичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Надейковичи

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Надейковичская волость
283. Надейковичи, село бывшее удельное, при речке Крапивне, дворов 46, жителей 402, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, школа, больниц Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Надейковичская волость
1Село Надейковичи, Надейковичское вол. пр. большой дор. г. из Климович на гор. МстиславльручьеНадейкович. с. о. 88296315Надейковичского прав. 11028

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Надейковичская волость
село Надейковичи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
177898Надейковичидеревня53°51'00"31°56'00"N-36-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Надейковичское сельское поселение
66656440101д Надейковичидеревня
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