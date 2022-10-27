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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1905Новотроицкая (Куриловка), сл. каз.при р. Большом Узене.292638014301506Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1094. Куриловка, село бывшее государственное, при реке Большой Узене, дворов 559, жителей 3786, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 6 Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Куриловка. Б. госуд. Рус. Прав. и сект.5155Р. Б. Узень33911528—117329443106
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52266Куриловкасело50°43'с.ш.48°01'в.д.M-39-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63630430101с Куриловкасело