деревня Апракин, Севский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Апракин

Севский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3875Апракин (Трокинья), д. уд.при руч. Вуле.194087268286

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Чемлижская волость
1198. Атракино (Трокинья), деревня бывшая удельная, при речке Уле, дворов 90, жителей 685

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Чемлыжская волость
Атракино (деревня)19Город Севск

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