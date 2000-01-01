деревня Мулли-Мусина, деревня Мулли-Мусина, Аллагуватовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Мулли-Мусина

Аллагуватовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2618Мулли-Мусина, деревня.при р. Белой.281656136146Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, лесной промысел.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Аллагуватовская волость
1362. Мулли-Мусина, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 53, жителей 250, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Аллагуватовская волость
18Мулламусина, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть28973193194Земледелие
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