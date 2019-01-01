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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о промыслах деревни Колотилиха Жарноковской волости Грязовецкого уезда за 1903 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 12. Дело 289.
Дело по прошению крестьянки деревни Колотилихи Жерноковской волости Грязовецкого уезда Анны Ивановны Киселевой о выдаче ей пособия за мужа, находящегося на войне с Японие Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Побережской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3497Колотишиха, д. каз.при р. Леже.3537278270
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
500. Калотилиха, деревня бывшая государственная, при речке Леже, дворов 32, жителей 160, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
25Больш. КолотилихаЛевинскоебывшие государственные63167169
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Колотилиха Больш. (СС,СККОВ,колхоз,1 торг. зав.,шк. I ст.) 1821деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 67 км. Летнее: —.5667
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35101Колотилихадеревня58°53'с.ш.40°51'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624476281д Колотилихадеревня