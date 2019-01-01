деревня Колотилиха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Колотилиха

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Сведения о промыслах деревни Колотилиха Жарноковской волости Грязовецкого уезда за 1903 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 12. Дело 289.
Дело по прошению крестьянки деревни Колотилихи Жерноковской волости Грязовецкого уезда Анны Ивановны Киселевой о выдаче ей пособия за мужа, находящегося на войне с Японие Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Побережской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3497Колотишиха, д. каз.при р. Леже.3537278270

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
500. Калотилиха, деревня бывшая государственная, при речке Леже, дворов 32, жителей 160, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
25Больш. КолотилихаЛевинскоебывшие государственные63167169

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Колотиловский сельсовет
Колотилиха Больш. (СС,СККОВ,колхоз,1 торг. зав.,шк. I ст.) 1821деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 67 км. Летнее: —.5667

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
35101Колотилихадеревня58°53'с.ш.40°51'в.д.O-37-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Сидоровское сельское поселение
19624476281д Колотилихадеревня

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