село Иргиз, село Иргиз, Иргизский район, Актюбинская область (на 2022) — Familio

Иргиз

Иргизский район, Актюбинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Иргизский уезд
15Иргиз, уездный город, осн. 1890 г., на р. Иргизе. От г. Орска 392 версты. Церквей 2, приемный покойВсех дворов: 126. 1523Лошадей: 158. Рогатого скота: 320.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тургайская область, Иргизское уездное управление
город Иргиз

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Актюбинская область, Иргизский район, Иргизский сельский округ
село ИргизЫрғыз а.156830100
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