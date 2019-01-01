посёлок Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кадниковский

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Шевкицкий сельсовет
б. Пост 627 килм 6621быв. постЗимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 127 км. Летнее: —.3636
Разъезд 626 килм 6624б. разъездЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: —.Зимнее: 126 км. Летнее: —.3535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
34549Кадниковскийпосёлок60°19'с.ш.40°16'в.д.P-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Кадниковское сельское поселение
19618410101п Кадниковскийпоселок

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