станица Нижне-Курмоярская, Нижне-Курмоярская станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Нижне-Курмоярская

Нижне-Курмоярская станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
655Нижне-Курмоярская, станица казачья.при р. Дону.96280380409Церковь православная 1. Ярмарка 1. Паромная переправа.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Первый Донской округ, Нижне-Курмоярская станица
станица Нижне-Курмоярская11011082020761432748859212сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Нижне-Курмоярская станица
2845Нижне-Курмоярская станица, при реке Дон549922013921436Ст. и хут. правл., пчт-отд., ссудо-сбер. т-во, церковь, 2-хкл. пр. уч., церковно-приходская школа, жен. уч., пар. вальц. мук. мельн.220128

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