деревня Ходорино, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ходорино

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. По прошению крестьян деревни Ходорино Казаковской волости Велижского уезда о воспрещении Суражскому Купцу Юбаловичу руб Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Казаковская волость
80ХодоринодеревняколодецСуражского, православногоХодоринскому сельскому обществу18

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Суражский поссовет
д Ходорино14

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Суражский сельсовет
д. Ходорино25

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