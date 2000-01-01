село Осиново, село Осиново — Familio

Осиново

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
2918Осинова, слоб. каз.при р. Айдаре.352565019861845Церквей православных 2. Ярмарок 5. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Осиновская волость
712. Осинова, слобода бывшая государственная, при речке Айдаре, дворов 483, жителей 2580, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православные, постоял Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Осиновская волость
слобода Осинова
Харьковская губерния, Старобельский уезд
слобода Осинова

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13273Осиновеселор-н НовопсковськийНовопсковська селищна об'єднана територіальна громада
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