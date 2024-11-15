село Барские Поляны, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Барские Поляны

Гагинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4360Бярская (Поляна), д. вл.при прудах.301233138140

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ветошкинская волость
585. Поляны (Барское), село бывшее владельческое, при речке Ройке, дворов 48, жителей 312, церковь православная, школа, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Ветошкинская волость
с. Барския Поляны66129136

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Гагинский район
101700Барские Полянысело55°21'45°06'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Гагинский муниципальный район, Сельское поселение Ветошкинский сельсовет
22626408111с Барские Полянысело

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