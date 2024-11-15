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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4360Бярская (Поляна), д. вл.при прудах.301233138140
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
585. Поляны (Барское), село бывшее владельческое, при речке Ройке, дворов 48, жителей 312, церковь православная, школа, 2 ветряных мельницы
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Барския Поляны66129136
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
101700Барские Полянысело55°21'45°06'N-38-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22626408111с Барские Полянысело