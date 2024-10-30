село Сторожевая, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Сторожевая

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
433Сторожевая, подгор. с. каз.при рч. Вязовне.118112345350Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
144. Сторожевская, слобода бывшая государственная, при реке Доне и речке Вязовке, дворов 105, жителей 773, церковь православная, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
Сторожевая слобода20Доне и Вязовне15449352310162371слоб. БогословкаЦерк. кам., шк. грам. и 2-я церк. кам.

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