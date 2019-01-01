деревня Дентялово, деревня Дентялово, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Дентялово

Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1417Дентялово (Елисаветинское), с. вл.при рч. Дентяловке.2810165878Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Батуринская волость
219ДентялевоВладельческая усадьба27155940
220ДентялевоВодяная мельница27325Мельница.
221ДентялевоСело2751118Церковь, зем. школа, пив. лав. и 4 мелоч. лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Холм-Жирковский район
176457Дентяловодеревня55°38'00"32°46'00"N-36-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Холм-Жирковский муниципальный район, Батуринское сельское поселение
66654410116д Дентяловодеревня
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