село Малоперекопное, Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Малоперекопное

Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1495Малоперекопное (Студенец, Ветлянка), с. каз.при р. Большом Иргизе.36½станов. кварт.186889941Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мало-Перекопновская волость
955. М. Перекопное (Студенцы, Ветлянка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 335, жителей 2009, волостное правление (уездный город в 38 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мало-Перекопновская волость
село Малое-Перекопное2071120212803243923914830[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Мало-Перекопновская волость
С. Малое Перекопное (Студенцы, Ветлянка тож). Б. госуд. Рус. и мордва. Прав. и старообряд.4522Р. Иргиз20540851014181429

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балаковский район
43669Малоперекопноесело51°54'с.ш.48°19'в.д.M-39-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское сельское поселение
63607415131с Малоперекопноесело

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