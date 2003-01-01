агрогородок Рогинь, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Рогинь

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Ф. Рогин с дер.16Цез., Вл. и Сев. Ст. Дерналовичи51736169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
428. Рогин (Рогинские Бураки, Рогинская Соболевка, Рогинское Заречье), село бывшее владельческое, при р. Чечере, дворов 79, жителей 583, церковь православная, школа, коже Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
17Село РогиньпроселкерекеРогинскому с. о. 153463458Рогинского пр. 11048
42Фол. Рогиньпроселкерекедв. Дориа-Дерналовичу, кат. 165Рогинского пр. 11048

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Рогинский сельсовет
д Рогинь631

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Рогинский сельсовет
аг. Рогинь278

Мы используем куки для улучшения работы сайта.