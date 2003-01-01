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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Ф. Рогин с дер.16Цез., Вл. и Сев. Ст. Дерналовичи51736169
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
428. Рогин (Рогинские Бураки, Рогинская Соболевка, Рогинское Заречье), село бывшее владельческое, при р. Чечере, дворов 79, жителей 583, церковь православная, школа, коже Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
17Село РогиньпроселкерекеРогинскому с. о. 153463458Рогинского пр. 11048
42Фол. Рогиньпроселкерекедв. Дориа-Дерналовичу, кат. 165Рогинского пр. 11048
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Рогинь631
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Рогинь278