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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенных товарищества крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Чежина и Медведева об отдаче товариществу в аренду казенных оброчных статей. 1899–190 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Медведева, Поспелова, Романова и Шушкова о разрешении поселения на казенной земле. 1899–1900 гг. // Гос. архи Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Чежиных об аренде. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 5893.
Дело по представлению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Поспелова и Чежина об аренде. 1903 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Поспелова Павла и Медведева А. об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Дело по донесению Шонгско-Никольского волостного правления Никольского уезда с актом о неправильной торговле крестьяна дер. Безгачихи Подболотной волости Ивана Шушкова и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Ляменгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6211Безгачиха (Бергачаха), д. каз.при рч. Ляменге.818337132145
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Безгачиха833
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1057. Безгачиха, деревня бывшая государственная, при речке Ляменьге, дворов 58, жителей 353, часовня, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33133Безгачихадеревня59°53'с.ш.44°32'в.д.O-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608448106д Безгачихадеревня