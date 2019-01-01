деревня Безгачиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Безгачиха

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенных товарищества крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Чежина и Медведева об отдаче товариществу в аренду казенных оброчных статей. 1899–190 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Медведева, Поспелова, Романова и Шушкова о разрешении поселения на казенной земле. 1899–1900 гг. // Гос. архи Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Чежиных об аренде. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 5893.
Дело по представлению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Поспелова и Чежина об аренде. 1903 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Безгачихи Подболотной волости Поспелова Павла и Медведева А. об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Дело по донесению Шонгско-Никольского волостного правления Никольского уезда с актом о неправильной торговле крестьяна дер. Безгачихи Подболотной волости Ивана Шушкова и Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Ляменгской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6211Безгачиха (Бергачаха), д. каз.при рч. Ляменге.818337132145

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Подболотная волость
Безгачиха833

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Подболотная волость
1057. Безгачиха, деревня бывшая государственная, при речке Ляменьге, дворов 58, жителей 353, часовня, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
33133Безгачихадеревня59°53'с.ш.44°32'в.д.O-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Подболотное сельское поселение
19608448106д Безгачихадеревня

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