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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о перечислении удельного крестьянина дер. Кошутинской Усть-Вельской волости Вельского уезда Захара Кошутина в дер. Суяновскую Ракульско-Кокшенгскго общества. 1864 г. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Ракулококшенгской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2459Кошутинская, с. удел.при рч. Кокшеньге.817894336Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
427. Кошутинское (Старое Кошутино), село бывшее удельное, при речке Кокшеньге, дворов 5, жителей 32, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5151Кошутино СтароеРакуло-Кок.Покровский Ракуло-Кокшенгскийбывшие удельные626172021
5252Кошутино Старое при п. Вл.Ракуло-Кок.Покровский Ракуло-Кокшенгскийбывшие удельные6262267