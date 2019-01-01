село Гавриловское, село Гавриловское, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гавриловское

Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
2144Гавриловское, с. каз. и вл.при рч. Гавриловке.402264364410Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Знаменская волость
572. Гавриловское, село бывшее владельческое, дворов 109, жителей 743, церковь православная, школа, 3 торжка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Сомовская волость
Гавриловское (село)10Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Шаблыкинский район
63966Гавриловскоесело52°47'с.ш.35°03'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Шаблыкинский муниципальный район, Герасимовское сельское поселение
54659402106с Гавриловскоесело
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