село Богоявленское, село Богоявленское, Богоявленская волость, Моршанский уезд (на 1911) — Familio

Богоявленское

Богоявленская волость, Моршанский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2241Богоявленское (Кобелек), с. вл.при безымянном ручье и пруде.401037713741424Церковь православная 1. Больница. Базар. Завод кирпичный. Маслобойни 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Богоявленское. Д. Табаковка, Нарышкина2Гр. Воронцов-Дашков1822429

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Благовещенско-Гагаринская волость
811. Богоявленское (Кобелек), село бывшее владельческое, при речке Кобелке, дворов 468, жителей 3018, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православн Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Богоявленская волость
село Богоявленское«Земетчинская» п.-т. контора4018
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