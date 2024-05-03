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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2241Богоявленское (Кобелек), с. вл.при безымянном ручье и пруде.401037713741424Церковь православная 1. Больница. Базар. Завод кирпичный. Маслобойни 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Богоявленское. Д. Табаковка, Нарышкина2Гр. Воронцов-Дашков1822—429
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
811. Богоявленское (Кобелек), село бывшее владельческое, при речке Кобелке, дворов 468, жителей 3018, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православн Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Богоявленское«Земетчинская» п.-т. контора4018