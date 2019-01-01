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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о замене государственного крестьянина Федора Ильина сына Маринова с. Скородное Нижне-Залегощенской волости Новосильского у. в рекрутском наборе на крестьянина Ларион Показать все
Дело по прошению государственного крестьянина Ефима Павлова сына Золкина с. Скородное Нижне-Залегощенской волости Новосильского у. о возвращении из рекрутов сына Андрея. Показать все
Дело об отказе государственному крестьянину с. Скородное Нижнезалегощинской волости Новосильского у. Матвею Филиппову сыну Куракову в возвращении из рекрут брата Филиппа Показать все
Дело об отказе государственному крестьянину с. Скородное Нижнезалегощинской волости Новосильского у. Ефиму Большому Ларионову сыну Воронову в освобождении от рекрутской о Показать все
Дело о возвращении с рекрутской службы племянника государственного крестьянина Перфилия Савельева Андрея Васильева (выписка из семейного списка семейства государственного Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с. Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 Показать все
• Метрические книги с. Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2981Скородное, с. каз.при колодце.202640216311650Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
852. Скородное, село бывшее государственное, при речке Скородинке, дворов 641, жителей 4625, церковь православная, 2 лавки, овч., ярмарка 8-го июля.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63255Скородноесело52°46'с.ш.37°06'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608422101с Скородноесело