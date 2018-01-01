село Гремячка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Гремячка

Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
269Гремячка, с. каз.при рч. Гремячке.634441812061239Церковь православная 1. Училище. Сельская расправа. Мельниц 15.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Лоховская волость
40. Гремячка, село бывшее государственное, при речке Гремячке, дворов 380, жителей 2450, церковь православная, школа, лавка, сапожный завод, 13 вод. мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Новобурасский район
44637Гремячкасело52°05'с.ш.45°44'в.д.N-38-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Новобурасский муниципальный район, Новобурасское городское поселение
63629151161с Гремячкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.