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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2415Лапоток (Знаменское), с. каз.при рч. Лапотке.2522105401430Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
929. Лапоток, село бывшее государственное, при речке Лапотке, дворов 134, жителей 1079, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Знаменское (Лапоток тож) село4571при реке Хапотке1606696401309—333Ново-Тишевое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
829Красное Знамясело53°29'с.ш.40°03'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620445106с Красное Знамясело