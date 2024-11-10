село Красное Знамя, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Красное Знамя

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2415Лапоток (Знаменское), с. каз.при рч. Лапотке.2522105401430Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Новосельская волость
929. Лапоток, село бывшее государственное, при речке Лапотке, дворов 134, жителей 1079, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Новотишевская волость
Знаменское (Лапоток тож) село4571при реке Хапотке1606696401309333Ново-Тишевое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
829Красное Знамясело53°29'с.ш.40°03'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Нижнеякимецкое сельское поселение
61620445106с Красное Знамясело

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