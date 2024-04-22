- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина села Россоши, Роговатовской волости, Нижнедевицкого уезда, Кранина К. С. за высказывание оскорбительных слов в адрес царя. 1915–1916 гг. // Показать все
Дело по обвинению крестьянина села Россошь, Роговатовской волости, Нижнедевицкого уезда, Кранина К. С. за высказывание оскорбительных слов в адрес царя. 1915–1916 гг. // Показать все
Опись имущества водяной мельницы сельского общества села Россоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителей села Россоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда Марковых Ивана Никифоровича и Петра Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воро Показать все
Опись имущества конной рушки жителя села Россоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда Матвеева Стефана Федосеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Ростоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда Чужикова Антона Дмитриевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску гр. с. Россоши Роговатской волости Данилова Тихона Михайловича к Токмакову Ивану Егоровичу о возврате сена. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску гр. с. Россоши Роговатской волости Батищева Михаила Андреевича к Рахманину Федору Моисеевичу об изъятии усадьбы. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Дело по иску гр. с. Россоши Роговатской волости Рахманина Якова Артемовича к Рахманину Сергею Ефимовичу о признании права на усадьбу. 1923 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1959Розсоши (Потудань), с. каз. и вл.при ррч. Боровой, Грязной и Скупой Потуданях.571717110311058Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
854. Россоши (Потудань), село бывшее государственное, при речках Боровой Потудани и Скупой Потудани, дворов 382, жителей 2615, церковь православная, школа, 12 ветряных ме Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Россоши (Потудани).2718селоРоссош.4373434
Священника, в с Россоши (Потудани).2719владельческая усадьба—15
Диакона, в с. Россоши2720владельческая усадьба—13
Псаломщика, в с. Россоши.2721владельческая усадьба—13
Просфорни, в с. Россоши2722владельческая усадьба—12
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8070Россошьсело51°07'с.ш.38°30'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645436101с Россошьсело