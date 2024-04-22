село Россошь, село Россошь, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Россошь

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области
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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина села Россоши, Роговатовской волости, Нижнедевицкого уезда, Кранина К. С. за высказывание оскорбительных слов в адрес царя. 1915–1916 гг. // Показать все
Дело по обвинению крестьянина села Россошь, Роговатовской волости, Нижнедевицкого уезда, Кранина К. С. за высказывание оскорбительных слов в адрес царя. 1915–1916 гг. // Показать все
Опись имущества водяной мельницы сельского общества села Россоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителей села Россоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда Марковых Ивана Никифоровича и Петра Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воро Показать все
Опись имущества конной рушки жителя села Россоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда Матвеева Стефана Федосеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Ростоши Роговатовской волости Нижнедевицкого уезда Чужикова Антона Дмитриевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску гр. с. Россоши Роговатской волости Данилова Тихона Михайловича к Токмакову Ивану Егоровичу о возврате сена. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску гр. с. Россоши Роговатской волости Батищева Михаила Андреевича к Рахманину Федору Моисеевичу об изъятии усадьбы. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Дело по иску гр. с. Россоши Роговатской волости Рахманина Якова Артемовича к Рахманину Сергею Ефимовичу о признании права на усадьбу. 1923 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
1959Розсоши (Потудань), с. каз. и вл.при ррч. Боровой, Грязной и Скупой Потуданях.571717110311058Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Роговатовская волость
854. Россоши (Потудань), село бывшее государственное, при речках Боровой Потудани и Скупой Потудани, дворов 382, жителей 2615, церковь православная, школа, 12 ветряных ме Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Роговатская волость
Россоши (Потудани).2718селоРоссош.4373434
Священника, в с Россоши (Потудани).2719владельческая усадьба15
Диакона, в с. Россоши2720владельческая усадьба13
Псаломщика, в с. Россоши.2721владельческая усадьба13
Просфорни, в с. Россоши2722владельческая усадьба12

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
8070Россошьсело51°07'с.ш.38°30'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Россошанское сельское поселение
20645436101с Россошьсело
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