деревня Пена, деревня Пена, Угонская волость, Льговский уезд (на 1892) — Familio

Пена

Угонская волость, Льговский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1229Пена, д. вл.при р. Сейме и безымянном ручье.15382498499

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Богоявленская волость
470. Пена, деревня бывшая владельческая, при реке Сейме, дворов 198, жителей 1039, молитвенный дом

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Льговский уезд, Угонская волость
Пены дер.19566549Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 9.
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