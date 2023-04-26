село Волхонщина, село Волхонщина, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Волхонщина

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2313Спасское-Кашма (Волхонщино), с. вл.при р. Кашме.301898552597Церковь православная 1. Ярмарка. Фабрика суконная. Заводов винокуренных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Спасско-Кашменская волость
907. Спасское (Волховщина), село бывшее владельческое, при речке Кашме, дворов 139, жителей 849, волостное правление (уездный город 33 в), церковь православная, винокурен Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Спасско-Кашменская волость
село Волхонщино«Пичаевская» п.-т. контора3010

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Спасско-Кашменская волость
село Спасское (Волхонщина)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
64758Волхонщинасело53°15'42°06'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Байловский сельсовет
68626405111с Волхонщинасело
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