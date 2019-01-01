село Зуевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Зуевка

Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1241Зуевка, с. каз.при рч. Ветлянке.90станов кварт.33112311286Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Зуевская волость
685. Зуевка, село бывшее государственное, при речке Ветлянке, дворов 296, жителей 2503, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, школа, овч Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Зуевская волость
деревня Зуевка142227905498037893768755715

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Зуевская волость
С. Зуевка. Б. госуд. Рус. Прав.3319Р. Сух. Ветлянка1007545315261581

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Нефтегорский район
56718Зуевкасело52°44'с.ш.51°03'в.д.N-39-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Нефтегорский муниципальный район, Сельское поселение Зуевка
36630412101с Зуевкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.