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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
230Жолчино, с. вл.при пруде.181573203210Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
14. Жолчино, село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 736, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Жолчино село63337629226755920—3БахмачеевоЦер. кам., один кожев., шерстоб., синельн., сапож.
Жолчино г. Тверской влад. усадьба6334—22163817—4Бахмачеево
Жолчино г. Тверской ветрян. мел.6335—12317—4БахмачеевоВетрян. мельница
Жолчино г. Тверской сторожка6336—43716—4Бахмачеево
Жолчино г. Дубенского влад. усад.6337—1331618—3Бахмачеево
Жолчина с. причта посел. при церкви6338—11152617—4БахмачеевоЗем. шк. дер. смеш.
Жолчино б. дворов Лыгина влад. усадьба, дарственная г. Тверскимъ6340—22418—3Бахмачеево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
516Желчиносело54°38'с.ш.39°25'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404111с Желчиносело