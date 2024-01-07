село Желчино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Желчино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
230Жолчино, с. вл.при пруде.181573203210Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
14. Жолчино, село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 736, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
Жолчино село633376292267559203БахмачеевоЦер. кам., один кожев., шерстоб., синельн., сапож.
Жолчино г. Тверской влад. усадьба6334221638174Бахмачеево
Жолчино г. Тверской ветрян. мел.6335123174БахмачеевоВетрян. мельница
Жолчино г. Тверской сторожка6336437164Бахмачеево
Жолчино г. Дубенского влад. усад.633713316183Бахмачеево
Жолчина с. причта посел. при церкви6338111526174БахмачеевоЗем. шк. дер. смеш.
Жолчино б. дворов Лыгина влад. усадьба, дарственная г. Тверскимъ6340224183Бахмачеево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
516Желчиносело54°38'с.ш.39°25'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404111с Желчиносело

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