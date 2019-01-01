село Новый Киструс, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новый Киструс

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3194Божье (Бор, выселки с. Киструса), д. каз. и вл.при р. Оке.1627114107Почтовая станция.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Киструсская волость
Новый Киструс село8873на тр. Спасск— Касимов при р. Оке20574176415055916волостн. правл.Цер. з. шк., шк. М. Н. Пр. баз. ежен., ярм. день св. Духа, крахм. зав., лес. прист., каз. вин. лав., пив. лав., стан. прист. уряд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
711Новый Киструссело54°28'с.ш.40°34'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Киструсское сельское поселение
61646488101с Новый Киструссело

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