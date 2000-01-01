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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1872Лещинская (Козловская), подг. сл.при р. Проне.½½99489490Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
749. Козловская, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 219, жителей 1253, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Козловская (Лещинская и Луговая тож) пр. сл.3238на тр. Мих.-Зар. при р. Проне274955882183759—1Прудск. слободаЦерк. кам., церк. школа, кирпичный завод