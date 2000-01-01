слобода Лещинская, Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Лещинская

Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1872Лещинская (Козловская), подг. сл.при р. Проне.½½99489490Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
749. Козловская, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 219, жителей 1253, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
Козловская (Лещинская и Луговая тож) пр. сл.3238на тр. Мих.-Зар. при р. Проне2749558821837591Прудск. слободаЦерк. кам., церк. школа, кирпичный завод

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