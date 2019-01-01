село Телегино, село Телегино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Телегино

Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Заявление крестьянина с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда Малышева о переходе его из православия в старообрядчество. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4087.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Манягина Н. С. в с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда. 1920–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Манягина И. М. в с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда. 1920–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
117Телегино, д. вл.при р. Хопре.457167529546

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Телегино11Петр Петр. Воейков136632
Телегино74Кн. И. И. Мансыров1734355

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Бекетовская волость
11. Телегино, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 227, жителей 1192, церковь православная, школа, 2 лавки, поташный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Колышлейский район
48032Телегиносело52°55'44°33'N-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Колышлейский муниципальный район, Сельское поселение Телегинский сельсовет
56633428101с Телегиносело
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