- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Заявление крестьянина с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда Малышева о переходе его из православия в старообрядчество. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4087.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Манягина Н. С. в с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда. 1920–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Манягина И. М. в с. Телегино Бекетовской волости Пензенского уезда. 1920–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
117Телегино, д. вл.при р. Хопре.457167529546
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Телегино11Петр Петр. Воейков136632
Телегино74Кн. И. И. Мансыров1734355
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
11. Телегино, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 227, жителей 1192, церковь православная, школа, 2 лавки, поташный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48032Телегиносело52°55'44°33'N-38-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56633428101с Телегиносело