село Нехвороща, село Нехвороща, Полтавська область (на 2018) — Familio

Нехвороща

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2252Нефороща, мест. вл.при р. Орели.702857818691939Церквей православных 3. Приходское училище. Сельское управление. Хлебный магазин. Ярмарок 3.
2260Нефорощанка, хут. каз.при протоке безымянном755069154196

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Нефорощанская волость
399. Нефороща, местечко бывшее государственное, при реке Орели, дворов 921, жителей 5300, волостное правление (уездный город в 65 верстах), 3 церкви православные, школа, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Нефорощанская волость
1.0Нефороща местечкоНефорощанское65127513161970424440698313

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Нехворощанская волость
местечко Нехвороща

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18916Нехворощаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Нехворощанська
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