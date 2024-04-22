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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2252Нефороща, мест. вл.при р. Орели.702857818691939Церквей православных 3. Приходское училище. Сельское управление. Хлебный магазин. Ярмарок 3.
2260Нефорощанка, хут. каз.при протоке безымянном755069154196
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
399. Нефороща, местечко бывшее государственное, при реке Орели, дворов 921, жителей 5300, волостное правление (уездный город в 65 верстах), 3 церкви православные, школа, Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Нефороща местечкоНефорощанское—6512751316—1970424440698313
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Нехвороща
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18916Нехворощаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Нехворощанська