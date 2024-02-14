агрогородок Старое Село, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Старое Село

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поколюбичская волость
173. Старое Село, село бывшее владельческое, при озере Забоче, дворов 207, жителей 1455, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поколюбичская волость
2Село Староепочт. тр. оз. ПрорвеСтароселье. с. о. 32612061148Старосельск. пр. 16816

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ветковский район, Хальчанский сельсовет
д Старое Село887

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Хальчанский сельсовет
аг. Старое Село637

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