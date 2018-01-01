село Кленово, село Кленово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Кленово

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Переписка об исследовании политической благонадежности крестьянина села Кленова Кленовской вол. Подольского уезда, Московской губ. Василия Васильева Лошакова, обвинявшего Показать все
О крестьянине села Кленова Кленовской волости, Подольского уезда Василии Васильеве Лошакове. (Производится расследование по охране). // Гос. архив Российской Федерации. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4483Кленова (Кленово), с. вл.при р. Моче и колодце.181249171169Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Подольский уезд
С. Кленово с дерев.34Нейгарт61222179

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Кленовская волость
1158. Кленово, село бывшее владельческое, при речке Моче, дворов 47, жителей 266, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, богадельн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Подольский уезд, Кленовская волость
село Кленово

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Село Кленово18½¼станция Столбовая. 1238Волостное правление, богадельня, усадьба Шамшина, водяная мельница, двеи чайных лавки.
Имение А. И. Шамшина, при с. Кленове21станция Столбовая. 12

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
40013Кленовосело55°19'с.ш.37°21'в.д.N-37-027
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