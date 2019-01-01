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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Вражское Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4567.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1742Пражское (Михайловское, Архангелы), с. вл.при рч. Б. Чембаре.3020130461487Церковь православная 1. Завод поташный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
943. Михайловское Вражское, село бывшее владельческое, при речке Б. Чембаре, дворов 185, жителей 1119, волостное правление (уездный город в 34 верстах), церковь православ Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вражское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47771Вражскоесело52°53'43°53'N-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629434106с Вражскоесело