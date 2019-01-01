село Вражское, село Вражское, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Вражское

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Вражское Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4567.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1742Пражское (Михайловское, Архангелы), с. вл.при рч. Б. Чембаре.3020130461487Церковь православная 1. Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Вражская волость
943. Михайловское Вражское, село бывшее владельческое, при речке Б. Чембаре, дворов 185, жителей 1119, волостное правление (уездный город в 34 верстах), церковь православ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Вражская волость
село Вражское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
47771Вражскоесело52°53'43°53'N-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Междуреченский сельсовет
56629434106с Вражскоесело
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