село Булдуруй 1-й, село Булдуруй 1-й, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Булдуруй 1-й

Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Чалбучинское станичное общество
299Булдуруйский 1-й пос.Крестьянских дворов: 86. Остальных дворов: 2. Всех дворов: 88. 830

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район
21020Булдуруй 1-йсело51°02'119°40'M-50-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Булдуруйское сельское поселение
76630415101с Булдуруй 1-йсело
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