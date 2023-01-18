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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Большой Вьяс Больше-Вьясской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4314.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1591Большой Вьяс (Козьмодемьянское), с. вл.при рч. Вьясе.45253219261114Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Поташных заводов 4. Мельница. При селе: Владимирская Богородицкая пустынь с 3-мя церквами.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Саранский уезд
С. Большой Вьяс48Гр. Соф. Ив. Борх920—269
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
821. Б. Вьлс (Базарный Вьяс), село бывшее владельческое, при речке Вьясе, дворов 322, жителей 2206, волостное правление (уездный город 45 в), церковь православная, монаст Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Больше-Выясское
село Больше-Ремезенское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47156Большой Вьяссело53°47'45°30'N-38-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643407101с Большой Вьяссело