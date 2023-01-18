село Большой Вьяс, село Большой Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Большой Вьяс

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Большой Вьяс Больше-Вьясской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4314.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1591Большой Вьяс (Козьмодемьянское), с. вл.при рч. Вьясе.45253219261114Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Поташных заводов 4. Мельница. При селе: Владимирская Богородицкая пустынь с 3-мя церквами.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Саранский уезд
С. Большой Вьяс48Гр. Соф. Ив. Борх920269

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Больше-Вьясская волость
821. Б. Вьлс (Базарный Вьяс), село бывшее владельческое, при речке Вьясе, дворов 322, жителей 2206, волостное правление (уездный город 45 в), церковь православная, монаст Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Саранский уезд, Больше-Выясская волость
село Больше-Выясское
Саранский уезд, Больше-Ремезенская волость
село Больше-Ремезенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47156Большой Вьяссело53°47'45°30'N-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Большевьясский сельсовет
56643407101с Большой Вьяссело
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