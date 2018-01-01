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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
321Сарата, нем. кол.при рч. Сарате.60120455488Церковь лютеранская. Учебное Вернерское заведение. Сельское училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
188. Сарата (Старая Сарата), колония немцев, при речке Сарате, дворов 165, жителей 1317, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь лютеранская, богадельня Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
колония Сарата-Старая
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17479Саратаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Саратськийселищна рада Саратська