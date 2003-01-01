деревня Калинино, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Калинино

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Руденецкая волость
186. Семеновка, деревня бывшая государственная, при речке Узе, дворов 127, жителей 741, 4 ветр. млн., постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Руденецкая волость
3Дер. Семеновкашоссейнойруч. ХомякСеменовск. с. о. 202719723Руденецкого пр. 14620

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Узовский сельсовет
д Калинино603

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Узовский сельсовет
д. Калинино371

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