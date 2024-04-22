деревня Жуковка, деревня Жуковка, Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1859) — Familio

Жуковка

Саранский уезд, Пензенская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Жуковка Пушкинской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4426.
По обвинению граждан д. Жуковки Пушкинской волости Саранского уезда Толкушева Ивана, Калинкина Игнатия, Лисаева Федора и др. в сопротивлении и противодействий отряду по в Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1511Жуковка, д. вл.при р. Инсаре.337260882901
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