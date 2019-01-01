деревня Москудья, деревня Москудья, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Москудья

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4356Москудья, дер.при рч. Москудье.1104083254235Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
1356. Москудья, деревня бывшая удельная, при речке Москудье, дворов 118, жителей 649, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
5) д. Москудья на р. Москудье, распл.Ревизинское общество190485520Бывшие удельные — башк. припущ. ПравославныеРусские12214

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
735014Москудьядеревня56°21'00"55°00'00"O-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Нижнесавинское сельское поселение
57628428106д Москудьядеревня
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