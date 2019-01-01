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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Княжево Борисовской волости Вологодского уезда Семенову Н. А. строительства кожевенного завода. 1890 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 356, 359, 361. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Никулинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
250Княжево, д. вл.при оз. Кубенском.49½20½278075
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
45. Княжева, деревня бывшая владельческая, дворов 23, жителей 129, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1312Княжево аШолоховское.Никулинскийбывшие помещичьи5011123133
14—Княжево бТарасовское.Никулинскийбывшие помещичьи5012295871
15—Княжево вТарасовское.Никулинскийбывшие помещичьи50125813
16—Княжево гПрокинское.Никулинскийбывшие помещичьи5012257
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Княжево 3563деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.4242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245060Княжеводеревня59°35'с.ш.39°25'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454362д Княжеводеревня