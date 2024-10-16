деревня Лысково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лысково

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Лыскова Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Лысково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Лысково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Лысково Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Ямщиковской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3324Лысково, д. вл.при руч. Катуни.503081830

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Лысково12Вал. Дм. Неелов154

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ново-Никольская волость
54Лысково2-е Старо-Ник.бывшие помещичьи92634

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Новодеревенский сельсовет
Лысково 7442деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: 3,5 км.Зимнее: 24 км. Летнее: 24 км.Зимнее: 62 км. Летнее: 62 км.1919

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247917Лысководеревня59°18'с.ш.40°43'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19632420151д Лысководеревня

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