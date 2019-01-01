- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Студенка Верхне-Ломовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3916.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1427Студенка, с. каз. и вл.при руч. Ципляе.1732137668623Церковь православная 1. Заводов винокуренных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
746. Студенка, село бывшее государственное, при речке Ломове, дворов 227, жителей 1580, церковь православная, школа, винокуренный завод, паровая мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47875Студенкасело53°23'43°32'N-38-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654410146с Студенкасело