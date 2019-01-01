деревня Еремеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Еремеево

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Орловской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Орловской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10839Еремеево (Успенский погост), с. каз.при р. Юге.49492410292Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Устье-Алексеевская волость
1854. Еремеево 1-е, деревня бывшая государственная, при реке Юге, дворов 17, жителей 112, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Усть-Алексеевская волость
6058ЕремеевоУспенское.Успенскийбывшие государственные53449143135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
35437Еремееводеревня60°28'с.ш.46°35'в.д.P-38-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Теплогорское сельское поселение
19614468146д Еремееводеревня

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