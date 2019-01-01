деревня Ильмень, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Ильмень

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Святолуцкой Лукинской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Новгородский уезд
Д. Самокража, Лисьи-Горки, Неронова бора, Здринога, Бабки, Козынево, Ондвора, Лукиншино, Радбелика и Десятины23Танеев562169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Ракомская волость
123. Самокража, деревня бывшая владельческая, дворов 96, жителей 480, волостное правление (уездный город в 12 верстах), часовня, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Ракомская волость
54Самокража (дер.)6-го стана, 5-го зем. уч.Самокражского2921203093066151451земледелиерыболовствоозеро Ильмень.озероЧасовня, хлебо-запасный магазин, торжок 29 июня и 18 октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
58068Ильменьдеревня58°24'00"31°12'00"O-36-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Ракомское сельское поселение
49625446136д Ильменьдеревня

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