село Русская Гвоздёвка, село Русская Гвоздёвка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Русская Гвоздёвка

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1664Русская Гвоздевка (Благовещенское), с. каз.при рч. Гвоздевке.25станов. кварт.175847830Церковь православная.
1665Благовещенское, сц. вл.при рч. Гвоздевке.25180375354

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Перлевская волость
727. Русская Гвоздевка, село бывшее государственное, при речке Гвоздевке, дворов 254, жителей 1893, 3 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Хвощеватская волость
Русская Гвоздевка.2291деревняРусеко-Гвоздев.3532160

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7811Русская Гвоздевкасело51°49'с.ш.39°04'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Русскогвоздёвское сельское поселение
20643440101с Русская Гвоздёвкасело
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