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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Пурново, Токсовской волости, Шлиссельбургского уезда, М. и Д. Кивру на волостного старшину. 1895 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьян д. Пурпово Токсовской волости Шлиссельбургского уезда Х. Танска, Ф. Киуру и других на неправильное наделение землей. 1899–1900 гг. // Центральный госуд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4773Пурново (состоит из деревень: Варайюн, Орбана, Весволово, Сузик, Павеланьнуэ, Искюля, Терявайст, Киуру, Гейкилюст, Литкене, Азикань и Киура), д. Коменд. вед.при рч. Пурновке.501050169168
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
706. Пурнова, деревня бывшая владельческая, при речке Пурновской, дворов 65, жителей 363, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пурново д. 51Матокский участок (2 стан)3094 участок948-е почтовое отделение Лесной.