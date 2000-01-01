деревня Пурново, деревня Пурново, Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913) — Familio

Пурново

Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Пурново, Токсовской волости, Шлиссельбургского уезда, М. и Д. Кивру на волостного старшину. 1895 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьян д. Пурпово Токсовской волости Шлиссельбургского уезда Х. Танска, Ф. Киуру и других на неправильное наделение землей. 1899–1900 гг. // Центральный госуд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4773Пурново (состоит из деревень: Варайюн, Орбана, Весволово, Сузик, Павеланьнуэ, Искюля, Терявайст, Киуру, Гейкилюст, Литкене, Азикань и Киура), д. Коменд. вед.при рч. Пурновке.501050169168

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Токсовская волость
706. Пурнова, деревня бывшая владельческая, при речке Пурновской, дворов 65, жителей 363, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Токсовская волость
Пурново д. 51Матокский участок (2 стан)3094 участок948-е почтовое отделение Лесной.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close