слобода Боголюбовка, слобода Боголюбовка, Купянский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Боголюбовка

Купянский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2224Боголюбовка, слоб. вл.при колодцах.5230157368Церковь православная 1. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ново-Екатеринославская волость
508. Боголюбовка, слобода бывшая государственная, дворов 33, жителей 140, церковь православная
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