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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Росташи Алексеевской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4511.
По обвинению Красичкова Матвея Ивановича Алексеевской волости д. Ростамей (Росташей) Чембарского уезда Пензенской губернии. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
По обвинению граждан д. Росташи Алексеевской волости Люкшина Михаила Варламовича, Колякина Сергея Семеновича и др. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р473. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1643Расташи, д. вл.при пруде.472868274255
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
924. Расташи, деревня бывшая владельческая, дворов 90, жителей 829