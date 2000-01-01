деревня Расташи, деревня Расташи, Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Расташи

Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Росташи Алексеевской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4511.
По обвинению Красичкова Матвея Ивановича Алексеевской волости д. Ростамей (Росташей) Чембарского уезда Пензенской губернии. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
По обвинению граждан д. Росташи Алексеевской волости Люкшина Михаила Варламовича, Колякина Сергея Семеновича и др. 1921 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р473. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1643Расташи, д. вл.при пруде.472868274255

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Алексеевская волость
924. Расташи, деревня бывшая владельческая, дворов 90, жителей 829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close